"Grizzy i lemingi" w podróży dookoła świata! Nowe odcinki serialu w Boomerang

Od 4 października br. Boomerang zaprasza na premierę nowych odcinków Grizzy i lemingi. Pościg w śniegu? Harce przy Wielkim Murze Chińskim? Lemingi nie znają słowa "niemożliwe"! Wraz z misiem Grizzym wejdą z impetem w 3. sezon serialu, gdzie będą szaleć pod każdą szerokością geograficzną. Emisja codziennie o godzinie 18:30.

Kiedy w pierwszym odcinku serialu mrukliwy Grizzy przejął chatkę leśniczego, chytre lemingi wkroczyły do akcji – rozpoczął się krąg nieskończonych psot! Od tego momentu niebieskie stworki wymyślają nowe sposoby na to, by wykurzyć misia z chatki i przejąć ją dla siebie. Francuska produkcja Grizzy i lemingi jest przepełniona zabawnymi gagami, a twórcy ze studia Hari zadbali o to, aby animacja wyróżniała się dynamiką i angażującymi opowiastkami.

W nowym sezonie widzowie spotkają bohaterów podczas podróży po świecie. Jak zwykle w ich przypadku, powodem wyprawy jest niezły bałagan! Lemingi doprowadziły do wybuchu fajerwerków u podnóża chatki, która w ten sposób została wystrzelona w powietrze i… trafiła do rzeki. Nurt rzeki doprowadził postaci do różnych zakątków świata. W pierwszej części nowego sezonu temperamentna grupka trafiła do Chin i zwiedziła Wielki Mur Chiński. Tym razem widzowie zastaną ich na afrykańskim safari i Antarktydzie.

Premiera nowych odcinków 3. sezonu Grizzy i lemingi już w poniedziałek 4 października o 18:30 w Boomerang. Emisja codziennie o 18:30 w Boomerang.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia