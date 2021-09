Poznaliśmy październikowe premiery na Netflix 0

Żegnamy wrzesień, witamy jesień! W tym miesiącu na Netflix czeka na nas wiele ciekawych premier. Nie tylko tych serialowych, ale również filmowych.

ARMIA ZŁODZIEI

SERIALE TYLKO NA NETFLIX

SPRZĄTACZKA – kobieta, która uciekła od brutalnego partnera, pracuje jako sprzątaczka, aby utrzymać dziecko i zapewnić jemu oraz sobie lepszą przyszłość. Premiera już 1 października na Netflix!

MIŁOŚĆ JEST ŚLEPA: BRAZYLIA – randkowy eksperyment dociera do Brazylii. Miejscowi single szukają prawdziwej miłości i zaręczają się, chociaż… nigdy się nie widzieli. Pierwsze cztery odcinki już 6 października na Netflix!

BOGDAN BONER: EGZORCYSTA (sezon 2) – od karteli narkotykowych prosto z piekła po kuloodpornego, żądnego ziemniaków potwora. Boner powraca, aby stawić czoła zupełnie nowym przeciwnikom. Premiera już 13 października na Netflix!

ANOTHER LIFE (sezon 2) – sprawy znacznie się komplikują, gdy Niko i jej załoga stają się świadkami zagłady planety. Jak negocjować z obcymi zdolnymi do takiej brutalności? Premiera już 14 października na Netflix!

TY (sezon 3) – Love i Joe są już małżeństwem i rodzicami. Próbują prowadzić zwykłe życie na przedmieściach sielskiej miejscowości Madre Linda, jednak dawne nawyki dają o sobie znać. Premiera już 15 października na Netflix!

LOCKE & KEY (sezon 2) – magiczny serial sensacyjny na podstawie powieści graficznej Joego Hilla i Gabriela Rodrigueza powraca z nowym sezonem. Premiera już 22 października na Netflix!

KORPORACJA KONSPIRACJA – dla pracowników Deep State teorie spiskowe są czymś więcej – to fakty. A utrzymanie ich w tajemnicy to praca na pełen etat. Premiera już 22 października na Netflix!

DYNASTIA (sezon 4) – w tym sezonie: ślub, pogrzeb, nowy członek rodziny i – jak zawsze u Colbych i Carringtonów – cała masa dramatów. Premiera już 22 października na Netflix!

FILMY TYLKO NA NETFLIX

DIANA: MUSICAL – wspaniałe, a jednocześnie destrukcyjne życie księżnej Diany jest tematem tego oryginalnego musicalu sfilmowanego przed jego oficjalną premierą na Broadwayu. Już od 1 października na Netflix!

KTOŚ JEST W TWOIM DOMU – Makani wraz z przyjaciółmi ze szkoły próbuje zidentyfikować i powstrzymać tajemniczą osobę, która morduje uczniów i ujawnia ich największe sekrety. Premiera już 6 października na Netflix!

HIACYNT – Polska, rok 1985. Niezadowolony z rezultatów śledztwa w sprawie zabójstwa młody warszawski milicjant postanawia poszukać prawdy na własną rękę. Już od 13 października na Netflix!

NOCNE KŁY – nocą do samochodu młodego kierowcy wsiadają dwie tajemnicze kobiety. Gdy mężczyzna poznaje prawdziwe oblicze swoich pasażerek, musi walczyć o życie. Premiera już 20 października na Netflix!

W LESIE DZIŚ NIE ZAŚNIE NIKT: CZĘŚĆ 2 – sequel horroru z 2020 roku z nowymi bohaterami i nowymi koszmarami. Premiera już 27 października na Netflix!

EFEKT HIPNOZY – Jenn ma wrażenie, że jej życie zawodowe i osobiste utknęło w martwym punkcie. Postanawia poddać się hipnozie, jednak szybko okazuje się, że wpadła w pułapkę. Premiera już 27 października na Netflix!

ARMIA ZŁODZIEI – prequel Armii umarłych, w którym tajemnicza kobieta rekrutuje bankowego kasjera do pomocy w skoku na najtrudniejsze do otwarcia europejskie sejfy. Już od 29 października na Netflix!

