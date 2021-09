Alma i Dario powracają w zwiastunie finałowego sezonu serialu ''Mroczne pożądanie'' 0

Już w przyszłym roku na platformie Netflix pojawi się drugi i zarazem finałowy sezon meksykańskiego thrillera erotyczno-psychologicznego Mroczne pożądanie. W sieci pojawiła się krótka zapowiedź, z którą zapoznać możecie się poniżej.

fragment plakatu promującego serial ''Mroczne pożądanie''

Alma Solares (Maite Perroni), świetna prawniczka i nauczycielka uniwersytecka, wybiera się na weekend do przyjaciółki, która właśnie się rozwiodła. Tam poznaje 23-letniego Dario Guerrę (Alejandro Speitzer) i przeżywa z nim szaloną noc. Po powrocie do męża i córki postanawia zapomnieć o tym „wyskoku”, ale jej życie zmienia się w piekło. Niewinna przygoda urasta najpierw do rangi gorącej pasji, a później niebezpiecznej obsesji. Przy okazji na jaw wychodzą dawne tajemnice, które łączą wszystkich śmiertelnie mocnymi więzami.

W drugim sezonie ponownie zobaczymy Almę i Daria razem. Do czego ich to doprowadzi? Tego dowiemy się w 2022 roku. Dokładna data premiery zostanie dopiero podana.

Premiera pierwszego sezonu odbyła się w lipcu ubiegłego roku. Serial okazał się wielkim sukcesem i miesiąc po premierze platforma ogłosiła zamówienie finałowej serii.

Źrodło: Netflix