Będzie reboot serialu ''Babilon 5'' - odpowie za niego The CW i twórca oryginalnej produkcji J. Michael Straczynski 0

Stacja The CW wraz z J. Michaelem Straczynskim, twórcą oryginalnego serialu Babilon 5 pracują nad nową wersją tego kultowego serialu science fiction z lat 90. ubiegłego wieku.

fragment plakatu promującego serial ''Babilon 5''

Straczynski napisze scenariusz reboota, którego akcja opierać będzie się wokół Johna Sheridana, ziemkiego oficera o tajemniczym pochodzeniu, który przydzielony zostaje do ogromnej stacji kosmicznej o nazwie Babilon 5. Znajduje się ona w neutralnej przestrzeni kosmicznej, będącej miejscem postoju dyplomatów różnych ras, podróżników, przemytników oraz odkrywców. Jego przybycie wyzwala przeznaczenie, które wykracza poza wszystko co Sheridan był sobie w stanie do tej pory wyobrazić. Dochodzi do konfliktu z zaawansowaną obcą cywilizacją, który przypadkowo wywołuje ziemska firma badawcza. To stawia Sheridana i jego załogę na linii ognia, przez co stają się oni najlepszą nadzieją na przetrwanie rodzaju ludzkiego.

Straczynski obejmie także funkcję producenta wykonawczego za pośrednictwem swojego firmy Studio JMS. W projekt zaangażowane jest także Warner Bros. Television.

Serial Babilon 5 emitowany był w latach 1993-1998 i doczekał się pięciu sezonów. Opowiedział w nich historię przyszłości z lat 2257-2262.

Źrodło: deadline