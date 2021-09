Zwiastun młodzieżowego serialu grozy Peacock ''The Girl in the Woods'' 0

Na platformie Peacock niedługo zadebiutuje ciekawy młodzieżowy serial grozy noszący tytuł 'The Girl in the Woods'. Produkcja ta opiera się na krótkometrażowym filmie z 2018 roku i jego sequelu z 2020 roku.

na zdjęciu Stefanie Scott, film ''Naznaczony: Rozdział 3''

W głównej roli nastolatki Carrie występuje Stefanie Scott, którą kojarzyć możecie z dwóch ostatnich części horroru Naznaczony. Oprócz niej w obsadzie są także Misha Osherovich jako Nolan, Sofia Bryant jako Tasha, Will Yun Lee jako Arthur Dean, Kylie Liya Page jako Sara, Reed Diamond jako Hosea i Leonard Roberts jako Khalil. Za reżyserię serialu odpowiada Krysten Ritter. Produkcją i napisaniem scenariusza zajęła się Jane Casey Modderno.

Akcja serialu osadzona jest na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku. Główna bohaterka to Carrie, która ucieka z tajemniczej kolonii. Jej członkowie strzegą świata przed potworami ukrytymi za sekretnymi drzwiami znajdującymi się w lesie. To właśnie one mają prawdopodobnie związek z tajemniczym zniknięciem pięciu osób. Carrie wraz z dwójką nowych przyjaciół podejmuje próbę powstrzymania potworów, które uciekły zza drzwi.

Poniżej pierwsza zapowiedź serialu.

Premiera pierwszego ośmioodcinkowego sezonu serialu już 21 października 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon