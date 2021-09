Ethan Hawke na oficjalnym plakacie filmu ''The Black Phone'' Scotta Derricksona 0

Studia Universal Pictures i Blumhouse odpowiedzialne za nowy horror Scotta Derricksona opublikowały oficjalny plakat promujący film The Black Phone. Produkcja ta opiera się na krótkim opowiadaniu Joe Hilla o tym samym tytule.

fragment plakatu promującego film ''The Black Phone''

Poniższa grafika ukazuje nam głównego antagonistę filmu, w którego wciela się czterokrotnie nominowany do Oscara Ethan Hawke. Nosi on straszną maskę, pod którą ukrywa swoją prawdziwą tożsamość.

Film swoją światową premierę miał w tym miesiącu podczas Festiwalu Fantastic Fest. The Black Phone wejdzie do kin 28 stycznia 2022 roku. Oznacza to, iż będzie miał dość mocną konkurencję, bowiem w ten sam weekend swoją premierę mieć będzie opóźniony Morbius.

Fabuła The Black Phone opowiada historię Finneya Shawa, nieśmiałego, ale niezwykle sprytnego 13-letniego chłopca, który zostaje porwany przez sadystycznego mordercę i zamknięty w dźwiękoszczelnej piwnicy noszącej ślady krwi po zamordowanych w tym miejscu poprzednich ofiarach seryjnego zabójcy. W pomieszczeniu znajduje się też stary telefon, który choć jest niepodłączony to co noc dzwoni. Po podniesieniu słuchawki Finney słyszy głosy zmarłych. Ci są zdeterminowani, aby pomóc chłopcu. Nie chcą by podzielił on ich los.

W obsadzie The Black Phone oprócz Hawke, są także James Ransone, Mason Thames, Jeremy Davies, Brady Hepner, Jacob Moran, Jordan Isaiah White i Madeleine McGraw.

Źrodło: Twitter