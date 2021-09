Przemiana Cletusa Kasady na nowym klipie promującym sequel ''Venoma'' 0

Premiera filmu Venom 2: Carnage już za parę dni i Sony Pictures nie przestaje w promowaniu swojego kinowego widowiska. Do sieci trafił właśnie krótki klip, na którym widzimy jak nikczemny Cletus Kasady przemienia się w Carnage.

fotografia promująca film ''Venom 2: Carnage''

Cletus Kasady, w tej roli Woody Harrelson, to złoczyńca czekający na karę śmierci. Kiedy ma już zginąć na oczach rodzin swoich ofiar, nie wszystko idzie zgodnie z planem. W trakcie egzekucji przyczepia się do niego symbiont co powoduje powstanie Carnage.

Venom to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela. Opowiada o dziennikarzu Eddie’m Brocku (Tom Hardy), którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia – Venomem. W drugiej części poznamy Carnage’a. Jest to jeden z najbardziej znanych czarnych charakterów Marvela. Reżyserem produkcji jest Andy Serkis.

Pierwszy film noszący tytuł Venom zadebiutował w 2018 roku. Pomimo otrzymania wielu negatywnych opinii od krytyków, stał się światowym hitem, a jego fani z niecierpliwością oczekują na kontynuację. Produkcja na całym świecie zarobiła ponad 800 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 100 mln.

Premiera filmu Venom 2: Carnage w polskich kinach odbędzie się 15 października 2021 roku.

