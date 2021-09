Netflix ogłasza serial ''Freeridge'' - to spin-off młodzieżowej produkcji ''On My Block'' 0

Powracający za parę dni z finałowym, czwartym sezonem młodzieżowy serial On My Block, doczeka się swojego spin-offa. Netflix ogłosił zamówienie od razu całego sezonu produkcji noszącej tytuł 'Freeridge'.

fragment plakatu promującego serial ''On My Block''

Akcja spin-offa rozgrywać ma się w tej samej lokalizacji co On My Block. Pojawi się jednak całkowicie nowa obsada. Produkcja ta skupić ma się na kobietach. Poznamy nową grupę przyjaciół, którzy przypadkowo budzą pewną śmiertelną klątwę, co jest za początkiem niezapomnianej przygody. Freeridge skupi się na innych aspektach fikcyjnej dzielnicy Los Angeles, niż jej niezbyt pozytywna opinia.

Podczas, gdy jeden rozdział dobiega końca, bohaterowie zbliżają się do końca szkół średniej, my jesteśmy podekscytowani mogąc ożywić zupełnie nowe postacie w nowej historii będącej spin-offem 'On My Block'. W 'Freeridge' jest o wiele więcej historii do opowiedzenia i jesteśmy bardzo wdzięczni za dalsze kontynuowanie tej podróży z twórcami oryginalnej serii. powiedziała Tracey Pakosta, odpowiedzialna za komediowe treści na platformie Netflix

Za spin-off odpowiedzą twórcy oryginalnego serialu – Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez i Jeremy Haft.

On My Block to serial komediowy o dorastaniu w nieciekawej dzielnicy Los Angeles. Jego bohaterami jest czworo inteligentnych i cwanych przyjaciół Cesar Diaz, Ruby Martinez, Monse Finnie i Jamal Turner mierzących się z wyzwaniami i możliwościami, jakie otwiera przed nimi liceum.

Źrodło: The Hollywood Reporter, Twitter