''Five Eyes'' - kolejny film Guy'a Ritchie zmienia swój tytuł

Po sukcesie dwóch ostatnich filmów utalentowanego reżysera Guy'a Ritchie – Dżentelmeni i Jeden gniewny człowiek, na horyzoncie jest już kolejny projekt. To produkcja do tej pory nosząca nazwę 'Five Eyes'. Teraz film ten zmienił swój tytuł oraz otrzymał datę premiery.