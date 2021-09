Pierwszy plakat i data premiery "The Book of Boba Fett" 0

Walt Disney pokazał pierwszy oficjalny plakat promujący serial The Book of Boba Fett. Dodatkowo poznaliśmy datę premiery produkcji na platformie Disney+.

fragment plakatu "The Book of Boba Fett"

The Book of Boba Fett to kolejna część serii Star Wars, jednocześnie będąca spin-offem serialu The Mandalorian. Jak nietrudno się domyślić głównym bohaterem nowej produkcji Walta Disneya oraz Lucasfilm będzie łowca nagród znany, jako Boba Fett. W roli głównej wystąpi Temuera Morrison, którego mogliśmy oglądać również we wspomnianej produkcji z Pedro Pascalem.

W nowej serii dojdzie do jeszcze jednego aktorskiego powrotu – na ekranie pojawi się Ming-Na Wen, która występuje w uniwersum Star Wars jako Fennec Shand.

Robert Rodriguez wyreżyserował kilka odcinków serialu. Pracowali nad nim także Jon Favreau, Bryce Dallas Howard i Dave Filoni.

Premiera 29 grudnia 2021 roku.

Źrodło: Disney