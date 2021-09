Lee Majdoub powróci jako agent Stone w sequelu filmu ''SONIC. Szybki jak błyskawica'' 0

W drugiej części niezwykle udanego filmu SONIC. Szybki jak błyskawica, opartego na przebojowej grze wideo, powróci Lee Majdoub, który ponownie wcieli się w agenta Stone’a – prawą rękę Dr Ivo Robotnika.

na zdjęciu Lee Majdoub i Jim Carrey, film ''SONIC. Szybki jak błyskawica''

Informację o powrocie podał sam Majdoub publikując na swoim Twitterze poniższy wpis:

Nie tylko Majdoub zaliczy swój powrót. Cała główna obsada oryginalnego filmu zapisała się do powstającego sequela, w tym Ben Schwartz jako głos Sonica, James Marsden jako Tom Wachowski, Tika Sumpter jako Maddie Wachowski, Jim Carrey jako Dr Robotnik, Natasha Rothwell jako Rachel oraz Adam Pally jako Wade.

W sequelu pojawią się także uwielbiane przez fanów gry postacie – Miles 'Tails' Power oraz Knuckles. Ten ostatni przemówi głosem Idrisa Elby.

Sonic 2: Szybki jak błyskawica powstaje dla Paramount Pictures. Studio planuje wypuścić film do kin 8 kwietnia 2022 roku. Fabuła sequela trzymana jest w tajemnicy.

Za kamerą ponownie stanął Jeff Fowler, który nakręcił pierwszy film. Pat Casey i Josh Miller jeszcze raz zajęli się napisaniem scenariusza.

SONIC. Szybki jak błyskawica to aktorska komedia przygodowa, której akcja skupia się na pewnym siebie, nieco bezczelnym niebieskim jeżu. Na ekranie widzimy przygody Sonika na Ziemi, który właśnie zaczyna wieść życie u boku swego nowo poznanego przyjaciela – człowieka – Toma Wachowskiego. Sonic i Tom łączą siły, by powstrzymać działania dr. Robotnika, który pragnie schwytać jeża i użyć jego niezwykłych mocy, by przejąć kontrolę nad światem.

Źrodło: Twitter