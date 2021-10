Zwiastun ''Just Beyond'', serialu opartego o graficzne powieści R.L. Stine'a

Po wcześniejszych materiałach promujących serial Just Beyond, Disney+ zdecydował, iż pora na pierwszą zapowiedź. Produkcja ta opiera się na serii graficznych powieści R.L. Stine'a i skierowana jest do młodzieży, coś w stylu kultowego serialu lat 90. – Gęsia skórka.