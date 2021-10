Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie będzie procesu sądowego - Scarlett Johansson i Walt Disney zawierają ugodę 0

Nie będzie sądowej batalii pomiędzy Scarlett Johansson, a Waltem Disneyem. Obie strony doszły do porozumienia w sprawie naruszenia kontraktu hollywoodzkiej gwiazdy.

Scarlett Johansson - "Czarna Wdowa"

Kilka tygodni temu media obiegła informacja o pozwie złożonym przez Scarlett Johansson przeciwko wytwórni Walta Disneya. Powodem takiego stanu rzeczy miało być naruszenie kontraktu aktorki, dotyczące pieniędzy za występ w widowisku Marvel Studios, Czarna Wdowa. Według prawników Johansson umowa została naruszona w momencie premiery filmu w usłudze streamingowej Disney+, w tym samym czasie, co w kinach. Miało to mieć wpływ na przygody komiksowej superprodukcji, a co za tym idzie na finalną wypłatę dla hollywoodzkiej gwiazdy.

Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia, jednak nie podano do wiadomości publicznej szczegółów ugody zawartej pomiędzy Disneyem, a Johansson.

Cieszę się, że udało się rozwiązać nasz spór z Disneyem. Jestem niesamowicie dumna z pracy, którą wykonaliśmy razem przez te wszystkie lata i bardzo podoba mi się moja twórcza relacja z zespołem. Nie mogę się doczekać kontynuacji współpracy w nadchodzących latach.

powiedziała sama zainteresowana

Kilka słów w tej sprawie zabrał również Alan Bergman, prezes Walta Disneya:

Bardzo się cieszę, że udało nam się dojść do porozumienia ze Scarlett Johansson w sprawie filmu "Czarna Wdowa". Doceniamy jej wkład w tworzenie Marvel Cinematic Universe i czekamy na współpracę przy wielu nadchodzące projekty, w tym "Tower of Terror" Walta Disneya.

Z powodu pandemii koronawirusa i ciągłego przekładania kinowej premiery filmu Czarna Wdowa, Walt Disney i Marvel Studios zdecydowały się na jednoczesny debiut tytułu w kinach oraz platformie streamingowej. Superprodukcja, której budżet wyniósł 200 mln dolarów, zarobiła globalnie ponad 377 mln dolarów z czego 183,5 mln pochodziło z amerykańskich kin.

Źrodło: The Hollywood Reporter