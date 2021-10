Remake ''Bodyguarda'' opowie o latynoskiej gwieździe 0

O planowanym remake’u filmu Bodyguard z 1992 roku słychać już od dekady. Przez ten czas jednak nie wiele w projekcie się ruszyło. Teraz jednak, w jednym z niedawnych wywiadów Matthew López, scenarzysta filmu zdradził ważny szczegół swojego projektu.

na zdjęciu Whitney Houston i Kevin Costner, film ''Bodyguard''

Remake Bodyguarda skupi się na młodej latynoskiej gwieździe, która dopiero wchodzi na szczyt i nie może sobie poradzić ze swoją nagłą popularnością. Produkcja ma rozgrywać się w czasach współczesnych. Dalsze szczegóły fabularne trzymane są w tajemnicy.

Zamiast skupiać się na znanej gwieździe, takiej jak ta, w którą wcielała się Whitney Houston, w remake’u poznamy młodą latynoską wokalistkę, która dopiero stała się sławna. Chce pokazać jak zmieniło się jej życie. Z dnia na dzień stała się rozpoznawalna, a to w XXI wieku oznacza, iż natychmiast potrzebuje ochrony. powiedział López

W projekt zaangażowany jest producent i scenarzysta oryginalnego filmu Lawrence Kasdan wraz z Danem Lin i Jonathanem Eirich.

Bodyguard był spektakularnym debiutem filmowym Houston. Aktorka i piosenkarka wcieliła się w wielką gwiazdę estrady i filmu – Rachel Marron, będącą u szczytu sławy. Fani chcą ją oglądać. Chcą jej słuchać. Dotykać. Jest wśród nich także jeden, który chce ją zabić. Dlatego Rachel potrzebuje pomocy profesjonalisty – ochroniarza Franka Farmera. Farmer to zawodowiec, który nigdy nie zaniedbuje swoich obowiązków, zawsze nad wszystkim panuje. Nie podoba się to Rachel, która do tej pory sama kontrolowała swoje życie. Oboje chcą być górą. Oboje nie chcą się zakochać.

Data rozpoczęcia zdjęć i premiery remake’a nie została jeszcze podana.

