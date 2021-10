Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

David Tennant zagra Aleksandra Litwinienkę, byłego oficera KGB w nowym serialu twórcy "Lupina" 0

David Tennant, czyli aktor doskonale znany z wielu charakterystycznych ról w serialach telewizyjnych, będzie miał okazję sprawdzić się w kolejnej niezwykle interesującej kreacji. Brytyjczyk wcieli się w rolę byłego oficera KGB w nowym serialu twórcy Lupina.

David Tennant - "Jessica Jones"

David Tennant ma za sobą role w wielu znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Fani kojarzą go głównie z serialu Doktor Who, jednak w swojej karierze miał okazję zagrać również w takich produkcjach, jak Jessica Jones, Dobry Omen czy Broadchurch. Teraz będzie miał okazję wcielić się w postać byłego oficera KGB – Aleksandra Litwinienki w nowym serialu przygotowywanym przez George’a Kaya.

George Kay jest twórcą, który dał światu takie serie, jak Criminal oraz Lupin – obie swoją drogą do zobaczenia w serwisie platformy streamingowej Netflix.

David Tennant nie jest jedyną gwiazdą, która otrzymała angaż w serialu "Litvinenko". W rolę tytułowego bohatera wcieli się Margarita Levieva.

"Litvinenko" będzie czteroodcinkowym serialem, który opowie historię byłego agenta rosyjskich Federalnych Służb Bezpieczeństwa, który został zamordowany w 2006 roku poprzez otrucie go polonem. Aleksandr Litwinienko występował wielokrotnie przeciwko polityce prowadzonej przez prezydenta Rosji Władimira Putina, a także prowadził dochodzenie w sprawie śmierci Anny Politkowskiej – zastrzelonej rosyjskiej dziennikarki, która również słynęła z krytycznego stosunku do administracji Putina. Serial skoncentruje się również na Marinie, wdowie po Litwinience i jej walce o przekonanie brytyjskiego rządu do publicznego ogłoszenia tożsamości zabójców jej męża oraz ich powiązań z państwem rosyjskim oraz Władimirem Putinem.

Za produkcję serialu odpowiadają ITV Studios i Tiger Aspect. Reżyserem będzie Jim Field Smith, który pracowałz Kayem przy okazji serii Criminal.

Źrodło: Deadline