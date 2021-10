Matt Damon i Jodie Comer w klipie promującym film ''Ostatni pojedynek'' 0

Studio 20th Century Studios opublikowało pierwszy klip promujący film Ostatni pojedynek w reżyserii Ridley'a Scotta. Produkcja zapowiada się na epickie, średniowieczne widowisko.

na zdjęciu Jodie Comer i Matt Damon, film ''Ostatni pojedynek''

Poniższy klip ukazuje krótką scenę pomiędzy Mattem Damonem wcielającym się w Jeana de Carrougesa i Jodie Comer jako Marguerite de Carrouges. Spierają się oni o tragiczne konsekwencje potencjalnej porażki Jeana. Marguerite uświadamia mężowi, że jeśli przegra pojedynek to ona również stanie w obliczu śmierci, a ich dziecko zostanie sierotą.

Produkcja ta to historyczna epopeia oparta na prawdziwych wydarzeniach opisanych w książce Erica Jagera. Jej akcja rozgrywa się w samym środku wojny stuletniej. Poznajemy historię Jeana de Carrougesa i Jacquesa Le Grisa, dwójki przyjaciół, którzy stają się zaciekłymi rywalami. Żona Jeana oskarża Jacquesa o gwałt, co doprowadza do tragicznych wydarzeń. Spór rozstrzygnięty ma zostać przez pojedynek na śmierć i życie. Haczykiem jednak jest to, że jeśli wygra Jacques będzie on mógł także uśmiercić żonę pokonanego.

W obsadzie Ostatniego pojedynku znajdują się także Ben Affleck, Clare Dunne, Adam Driver i Marton Csokas.

Premiera filmu w kinach zaplanowana jest na 15 października 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon