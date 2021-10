Postać Cruelli de Mon po raz pierwszy pojawiła się w latach pięćdziesiątych XX wieku na kartach książki Dodie Smith. Na dużym ekranie zadebiutowała natomiast w animowanym filmie Disneya w 1961 roku, a potem pojawiła się w aktorskim remake’u Disneya z 1996 roku i jego kontynuacji z 2000 roku. Dzisiaj, niemal 60 lat później, ekspresyjność, zamiłowanie do koncentrowania na sobie uwagi i wyszukanych stylizacji oraz cięty dowcip Cruelli wciąż ekscytują i fascynują widzów.

Dzięki wytężonej pracy wielu kreatywnych umysłów, powstała fabuła, z której można się dowiedzieć, jak pomysłowe dziecko, Estella, stało się bezwzględną mścicielką – Cruellą. Większość akcji rozgrywa się w Londynie w latach 70., na tle punkowej rewolucji. Śledzimy metamorfozę dziewczyny z brzydkiej dickensowskiej sieroty w buntowniczą, zaradną, śmiałą i pomysłową antybohaterkę, która dowiaduje się, kim naprawdę jest i jak być sobą. Bystra i kreatywna Estella chce zdobyć sławę dzięki swoim projektom ubrań. Zaprzyjaźnia się z parą młodych złodziei, którzy doceniają jej przestępcze skłonności. Razem budują sobie nowe życie na ulicach Londynu.