W październiku na platformie Netflix zadebiutuje druga część polskiego slashera W lesie dziś nie zaśnie nikt 2. Dzisiaj zadebiutował plakat promujący produkcję.

Adaś to młody, samotny i nieszczęśliwy policjant z małej wsi na Podlasiu. Ignorowany przez kolegów oraz piękną i niezwykle pewną siebie Wanessę, nieśmiały mężczyzna szuka swojego miejsca na świecie. Poznamy także dalsze losy Zosi, która pokaże nową, zaskakującą twarz. Film jest przewrotną, ironiczną, groteskową i krwawą opowieścią o poszukiwaniu miłości i odkrywaniu siebie w świecie, który bardziej nas dzieli niż jednoczy. To slasher, który tym razem wywróci reguły gatunku do góry nogami.

Za reżyserię sequela odpowiada twórca oryginalnej produkcji Bartosz M. Kowalski, który pracował na scenariuszu autorstwa własnego i Mirelli Zaradkiewicz. W obsadzie W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 znajdują się Julia Wieniawa, Zofia Wichłacz, Andrzej Grabowski, Wojciech Mecwaldowski, Izabela Dąbrowska, Sebastian Stankiewicz i Robert Wabich.

Produkcja ta jest częścią programu Netflixa zaplanowaną na Halloween, który nosi tytuł Netflix and Chills.

Przypomnijmy, że pierwsza część W lesie dziś nie zaśnie nikt rozpoczyna się dość niewinnie – grupa nastolatków uzależnionych od technologii trafia na… obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Będą musieli zawalczyć o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach internetu. W obliczu czyhającego w lesie śmiertelnego niebezpieczeństwa odkryją, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i poświęcenie. Czy wyjdą z tego cało, czy w krwistych kawałeczkach?

