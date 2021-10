Zwiastun horroru ''A House on the Bayou'' od Epix i Blumhouse 0

W sieci pojawił się pierwszy oficjalny zwiastun nadchodzącego horroru 'A House on the Bayou', za który odpowiadają studio Blumhouse i stacja Epix. Produkcja ta jest pierwszą z zaplanowanych ośmiu, wynikających z umowy jaką Blumhouse podpisał z Epix w marcu tego roku.

na zdjęciu Angela Sarafyan, serial ''Westworld''

W ramach tej umowy powstać ma osiem horrorów-thrillerów, które trafią na Epix i VOD. A House on the Bayou i American Refugee zadebiutują w tym roku. Pozostałe sześć pojawić ma się w 2022 roku.

Za reżyserię i scenariusz A House on the Bayou odpowiada Alex McAulay, mający na swoim koncie ubiegłoroczny thriller Don't Tell a Soul. W obsadzie znajdują się Angela Sarafyan, Paul Schneider, Lia McHugh, Jacob Lofland, Doug Van Liew i Lauren Richards.

Główni bohaterowie to małżeństwo – Jessica i John Chambersowie, którzy starają się odbudować swój związek. W tym celu wraz z córką Anną wyjeżdżają do idyllicznego miejsca, odległej wiejskiej rezydencji w Luizjanie. Od razu na obiedzie zjawiają się u nich nieproszeni goście. To podejrzanie mili sąsiedzi. Od tej pory nic nie będzie takie jak planowali. Weekend przybiera złowrogi obrót, rodzinna więź wystawiona zostaje na próbę, a mroczne sekrety wychodzą na światło dzienne.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera horroru na Epix i VOD zaplanowana jest na 19 listopada 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon