Początek zdjęć do nowego filmu Matthewa Vaughna ''Argylle''

W Europie ruszyły zdjęcia do najnowszego filmu Matthewa Vaughna 'Argylle'. Będzie to szpiegowska produkcja z gwiazdorską obsadą.

Vaughn to reżyser, scenarzysta i producent, który na swoim koniec ma same dobre filmy. Spod jego skrzydeł wyszedł m.in. przygodowy Gwiezdny pył, komedia akcji Kick-Ass, komiksowy X-Men: Pierwsza klasa oraz seria Kingsman.

W obsadzie Argylle znajdują się Ariana DeBose, Henry Cavill, John Cena, Samuel L. Jackson, Bryce Dallas Howard, Catherine O'Hara, Bryan Cranston, Sam Rockwell i piosenkarka Dua Lipa, dla której będzie to fabularny debiut. Ma ona także być autorką ścieżki dźwiękowej do produkcji.