Premiera horroru ''Czarny telefon'' opóźniona o tydzień 0

Oczekiwany horror od Blumhouse i Universal Pictures Czarny telefon zmienia swoją datę premiery. Na szczęście zmiana ta nie jest zbyt znacząca.

fragment plakatu promującego film ''Czarny telefon''

Dotychczasową datą premiery filmu opartego na opowiadaniu Joe Hilla był 28 stycznia 2022 roku. Studia zdecydowały jednak przesunąć ją o tydzień, na 4 lutego. Oficjalny powód takiej decyzji nie został podany, ale możemy się domyślać, że chodzi o konkurencję. Gdyby Czarny telefon wszedł do kin z końcem stycznia musiałby w pierwszy weekend premiery zmierzyć się z oczekiwanym filmem Marvela Morbius, co znacząco mogłoby zmniejszyć jego dochody.

Fabuła Czarnego telefonu opowiada historię Finneya Shawa, nieśmiałego, ale niezwykle sprytnego 13-letniego chłopca, który zostaje porwany przez sadystycznego mordercę i zamknięty w dźwiękoszczelnej piwnicy noszącej ślady krwi po zamordowanych w tym miejscu poprzednich ofiarach seryjnego zabójcy. W pomieszczeniu znajduje się też stary telefon, który choć jest niepodłączony to co noc dzwoni. Po podniesieniu słuchawki Finney słyszy głosy zmarłych. Ci są zdeterminowani, aby pomóc chłopcu. Nie chcą by podzielił on ich los.

W obsadzie filmu znajdują się Ethan Hawke, który wciela się w głównego antagonistę oraz James Ransone, Mason Thames, Jeremy Davies, Brady Hepner, Jacob Moran, Jordan Isaiah White i Madeleine McGraw. Czarny telefon wyreżyserował Scott Derrickson, który pracował na scenariuszu własnego autorstwa i C. Roberta Cargilla.

Źrodło: Bloody Disgusting