Początek zdjęć do serialu ''Wywiad z wampirem'' już w grudniu 0

Reżyser Alan Taylor potwierdza, iż już w grudniu tego roku w Nowym Orleanie rozpoczną się zdjęcia do serialowej adaptacji powieści Anne Rice Wywiad z wampirem. Produkcja ta powstaje dla AMC, która to nabyła prawa do twórczości popularnej pisarki.

na zdjęciu Brad Pitt i Tom Cruise, film ''Wywiad z wampirem''

Wybranie na miejsce zdjęć Nowego Orleanu idealnie pasuje do serii. Miasto to jest nie tylko domem pisarki, ale i odgrywa ważną rolę w większości jej dzieł.

Do projektu przypisane są już pierwsze nazwiska. Postać Louisa sportretuje Jacob Anderson, aktor którego kojarzyć możecie z roli Niesakalanego w serialu Gra o tron. Z kolei w Lestata wcieli się Sam Reid.

Powieść Wywiad z wampirem to historia dziennikarza, który przeprowadza tytułową rozmowę z Louisem de Pointe du Lacem. Snuje on swoją opowieść o życiu i nieśmiertelności, wiecznym istnieniu, pożądaniu i tęsknocie. Jego jedyną podporą w niezrozumianym i nieakceptowanym świecie jest Claudia – ukochana kobieta zaklęta w ciele dziecka. Łączy ich nie tylko uczucie miłości, ale także nienawiści do własnego stwórcy – Lestata.

Będzie to druga adaptacja cenionej powieści. W 1994 roku powstał film w reżyserii Neila Jordana, w którym role Lestata de Lioncourta oraz Louisa de Pointe du Laca zagrali kolejno Tom Cruise i Brad Pitt.

Serial od AMC składać ma się z ośmiu odcinków. Produkcja zadebiutować ma w przyszłym roku.

Źrodło: Screenrant