Ben 10, Obcy X i równoległe światy – odcinek specjalny i maraton "Ben 10" w Cartoon Network 0

Emisja odcinków specjalnych Ben 10 już wkrótce w Cartoon Network! Bohater będzie podróżował do innego wymiaru, walczył z kosmitami i przeniesie się w czasie. W sobotę 10 października o 10:45 stacja zaprasza na emisję odcinka specjalnego „Ben 10: Obcy X w natarciu” i na rozpoczęcie weekendowego maratonu z kreskówką.

A co, gdyby Ben Tennyson przeniósł się do równoległych rzeczywistości? Odpowiedź przyniesie nowy odcinek specjalny "Ben 10: Obcy X w natarciu". Historia zaczyna się, gdy Ben i dziadek Max organizują kemping bez kuzynki Gwen, która wybrała się na szkołę letnią. Nagle, na miejscu pojawia się nieznana postać. Jest nią Obcy X, który zabiera Omnitrix i ucieka do innego wymiaru. Tennysonowie muszą odnaleźć swoje wersje z innych linii czasowych, aby wspólnie pokonać przeciwnika.

Równoległych światów będzie jeszcze więcej w kolejnych odcinkach październikowego maratonu. Dzięki odcinkowi "Ben 10,010" widzowie zobaczą, jak chłopiec łączy siły z innymi swoimi wersjami, ale także przenosi się w czasie! Poza tym fanów Bena czeka ponowne spotkanie ze starym, złośliwym znajomym, Timem Zbuszu i wyprawa do Tokio.

Premiera odcinka specjalnego "Ben 10: Obcy X w natarciu" już w niedzielę 10 października o 10:45 w Cartoon Network. Emisja weekendowego maratonu Ben 10 w sobotę i niedzielę 9-10 października od 10:45 w Cartoon Network.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia