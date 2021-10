M. Night Shyamalan producentem kolejnego filmu - to thriller ''The Vanishings At Caddo Lake'' 0

M. Night Shyamalan to w ostatnim czasie dość płodny reżyser, scenarzysta i producent. W tym roku do kin wszedł jego film Old. Filmowiec od razu zapisał się do kolejnego projektu. To thriller noszący tytuł 'The Vanishings At Caddo Lake'.

na zdjęciu M. Night Shyamalan, film ''Old''

Za reżyserię i scenariusz thrillera odpowiedzą Celine Held i Logan George. W obsadzie filmu znajdują się Dylan O'Brien, Eliza Scanlen, Lauren Ambrose, Eric Lange, Sam Hennings i Diana Hopper. Shyamalan zajmie się produkcją thrillera za pośrednictwem swojej firmy Blinding Edge Pictures.

Fabuła The Vanishings At Caddo Lake kręcić będzie się wokół 8-letniej dziewczynki, która w tajemniczy sposób znika nad jeziorem Caddo. Okazuje się, że w tym miejscu miała już miejsce seria niewytłumaczalnych zgonów i zaginięć. Wszystko to z przeszłości zaczyna łączyć się w całość, na zawsze zmieniając losy rozbitej rodziny dziewczynki.

M. Night Shyamalan wraz z Held i George pracowali już razem nad serialem Servant.

Celine Held i Logan George to wyjątkowy zespół odpowiedzialny za scenariusz i reżyserię, który wyreżyserował dwa niesamowite odcinki trzeciego sezonu serialu 'Servant'. To mili i dynamiczni gatunkowi filmowcy, którzy napisali film, który jak wierzymy wywrze głęboki wpływ na widzów. powiedział Shyamalan

