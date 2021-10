Pełen akcji zwiastun 2. sezonu serialu ''Locke & Key'' 0

Do premiery oczekiwanego drugiego sezonu serialu Locke & Key coraz bliżej, a więc platforma Netflix w ramach promocji postanowiła wypuścić do sieci pełną zapowiedź nadchodzącej serii. Będzie się działo!

fragment plakatu promującego serial ''Locke & Key''

Drugi sezon serialu opartego na graficznych powieściach Joe'a Hilla i Gabriela Rodrigueza zapowiada się bardzo ciekawie. Jak zdradza poniższa zapowiedź możemy spodziewać się kolejnych niecnych planów Dodge, która przejęła tożsamość Gabe’a. Nadejdzie nowa magia, nowe klucze i pojawią się nowe demony. Czy nasi młodzi bohaterowie poradzą sobie z nadchodzącym złem?

Niebezpieczeństwo jest bliżej, niż myślą. Tyler, Kinsey i Bode poznają kolejne rodzinne sekrety i zanurzają się coraz głębiej w tajemniczy i potężny świat kluczy.

Locke & Key opowiada o trójce rodzeństwa, których ojciec zostaje zamordowany w tajemniczych okolicznościach. Po jego śmierci rodzeństwo Locke’ów wraz z matką przeprowadza się do rodzinnego domu znanego jako Key House, który okazuje się być pełen magicznych kluczy, prawdopodobnie powiązanych ze śmiercią ich ojca. Dzieci zaczynają poznawać różne klucze i ich unikalne właściwości, ale budzą przy tym tajemniczego demona, który nie poprzestanie na niczym, aby zdobyć klucze. To opowieść o dorastaniu, miłości, stracie i silnych więziach rodzinnych, a wszystko to z dużą dozą tajemnicy.

Premiera 2. sezonu serialu już 22 października 2021 roku.

Źrodło: Netflix