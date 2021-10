Remigiusz Mróz sprzedał prawa do ekranizacji ''Czarnej Madonny'' 0

Kolejna powieść jednego z lepszych współczesnych polskich pisarzy Remigiusza Mroza została sprzedana. Niestety nie wiadomo na razie kto zakupił prawa do 'Czarnej Madonny', ale wiadomo, iż na jej podstawie powstanie serial, a nie pełnometrażowa produkcja.

fragment okładki książki ''Czarna Madonna''

Informacja o sprzedaży praw wyszła od samego pisarza. Na swoim profilu na Instagramie opublikował wpis, który możecie zobaczyć poniżej.

Remigiusz Mróz to autor bestsellerowych thrillerów i kryminałów, od lat związany z telewizją. TVN odpowiada za ekranizację serii powieści o prawniczce Joannie Chyłce. Obecnie ten sam koncern medialny pracuje nad serią Behawiorysta, opartą na wydanej w 2016 roku książce polskiego pisarza. Teraz przyszedł czas na Czarną Madonnę. Nie wiadomo jednak jak na razie kto zakupił prawa do jej ekranizacji.

Czarna Madonna to powieść Mroza, która wyróżnia się spośród jego dotychczasowego dorobku. Stworzył on książkę o tematyce religijnej, z elementami horroru, w której nie brakuje egzorcyzmów czy skrzywień czasu. Jej akcja rozpoczyna się od zaginięcia samolotu Boeing 747, na pokładzie którego znajdowała się narzeczona głównego bohatera Filipa. Maszyna zaginęła, nie ma jej na radarach, nie ma wraku, a do wieży kontroli lotów co jakiś czas dociera sygnał z transportera. Jak to jest możliwe? Co dzieje się z samolotem i jego pasażerami? Filip wraz z siostrą swojej dziewczyny postara się rozwiązać tą zagadkę, tylko czy jest gotów na to czego się dowie…

Źrodło: Instagram