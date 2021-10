Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Batman to jedyny superbohater, który mógłby zainteresować Denisa Villeneuve'a 0

Denis Villeneuve nie jest wielkim fanem filmów Marvela, tak przynajmniej wynika z jego niedawnych wypowiedzi apropo komiksowych widowisk. Mimo wszystko ceniony filmowiec podał pseudonim superbohatera, który byłby w stanie go zainteresować, jako reżysera. Zaskoczenia nie ma – jest nim Batman!

Christian Bale - "Mroczny Rycerz"

Denis Villeneuve w ostatnich tygodniach mocno naraził się fanom kina superbohaterskiego twierdząc, że widowiska Marvel Studios to nic innego, jak "kopiuj, wklej". Mimo wszystko twórca ma swojego ulubionego komiksowego herosa, którego przygody mógłby zaprezentować na ekranie. Chodzi o Mrocznego Rycerza.

Podobno zanim Warner Bros. Picture zdecydowało się na zatrudnienie Matta Reevesa do pracy nad widowiskiem Batman, to właśnie kanadyjski reżyser, Denis Villeneuve był przymierzany do otrzymania tej fuchy. W niedawnym wywiadzie, którego udzielił podcastowi Happy Sad Confused, filmowiec nie mógł sobie przypomnieć czy otrzymał ofertę zrealizowania komiksowego widowiska (miał być już wówczas zanurzony w pracy nad adaptacją Diuny).

Finalnie oczywiście to Matt Reeves przejął projekt o Rycerzu z Gotham, jednak nie jest powiedziane, że w przyszłości

Villeneuve nie zdecyduje się nakręcić filmu na podstawie komiksu DC. Kanadyjczyk wymienia "Arkham Asylum" Granta Morrisona i Dave’a McKeana jako jedną z historii, które najbardziej mu się podobały. Jego nazwisko pojawiło się również w kontekście kierowania adaptacją "Batman Beyond".

Oczywiście perspektywa zobaczenia Mrocznego Rycerza w interpretacji reżysera Blade Runnera 2049 jest odległą perspektywą. Bardzo prawdopodobne, że po sukcesie Diuny, która już niebawem zawita do polskich kin, reżyser wejdzie na plan sequelu.

