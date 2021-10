Seria graficznych powieści ''Moon Lake'' zostanie zaadaptowana na serial animowany 0

Kolejna seria graficznych powieści przeniesiona zostanie na szklany ekran. Tym razem padło na komiks 'Moon Lake' autorstwa Dana Foglera wydawany przez Heavy Metal.

fragment okładki ''Moon Lake''

Moon Lake otrzyma animowany serial składający się z antologicznych półgodzinnych odcinków. Za produkcję odpowie Heavy Metal Studios i Bardel Entertainment – studio animacji odpowiedzialne za niezwykle udaną serię Rick i Morty.

Narratorem Moon Lake będzie tak zwany Man in the Moon, człowiek który od dzieciństwa więziony jest na Księżycu przez jego mieszkańców. Obcy Ci chcą podbić Ziemię, jednak mężczyzna skutecznie ich przed tym powstrzymuje opowiadając im szokujące opowieści łączące horror i komedię. Każdy odcinek animacji ma opowiadać nową historię z nowymi bohaterami. Poznamy m.in. kobietę żyjącą w erze kamienia łupanego, która rozmawia z duchami, cheerleaderkę z morderczymi zamiarami uczęszczającą do współczesnego liceum czy wojowników uwikłanych w dziwaczną wojnę z obcymi najeźdźcami. Każda historia odwoływać się ma do konwencji kampowego horroru połączonego z elementami żywcem wyjętymi z klasycznych produkcji grozy i science fiction.

Źrodło: deadline