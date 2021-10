Peter Dinklage w świetnym zwiastunie musicalu ''Cyrano'' 0

Wytwórnia MGM opublikowała pierwszą zapowiedź oczekiwanego musicalu Cyrano. Produkcja ta jest filmową adaptacją klasycznej francuskiej sztuki teatralnej autorstwa Edmonda Rostanda.

fragment plakatu promującego film ''Cyrano''

Produkcja oparta jest na życiorysie siedemnastowiecznego poety Saviniena de Cyrano de Bergeraca, będącym doskonałym mówcą. Jest on zakochany w swojej bliskiej przyjaciółce Roxanne. Boi się jednak wyznać jej swoje uczucia i robi to w dość niekonwencjonalny sposób. Pisze do niej wiersze w imieniu swojego nowego kolegi, który również jest zakochany w Roxanne. W ten sposób wplątuje się w nieprawdopodobny trójkąt miłosny.

W roli Cyrano zobaczymy Petera Dinklage, którego z pewnością kojarzycie z roli Tyriona Lannistera w serialu HBO Gra o tron. W Roxanne wciela się Haley Bennett. Oprócz nich w obsadzie są także Ben Mendelsohn, Kelvin Harrison Jr. oraz Bashir Salahuddin. Za reżyserię Cyrano odpowiada Joe Wright, który pracował na scenariuszu autorstwa Erici Schmidt, prywatnie żony Dinklage.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Film swoją światową premierę miał w tym roku we wrześniu na festiwalu filmowym Telluride. Do amerykańskich kin wejdzie z dniem 31 grudnia 2021 roku. Data premiery w Polsce nie jest jeszcze znana.

Źrodło: ComingSoon