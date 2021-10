Wyspa Bergmana to intrygująca historia pary filmowców szukających inspiracji na wyspie związanej ze światowej sławy reżyserem Ingmarem Bergmanem. Film z oficjalnej selekcji festiwali w Cannes i Toronto, za którego scenariusz i reżyserię odpowiada Mia Hansen-Løve. W kinach od 15 października.

Para amerykańskich filmowców Chris (Vicky Krieps) i Tony (Tim Roth) przyjeżdża latem na mityczną wyspę Fårö. W tym niezwykłym miejscu, w którym żył i tworzył swoje najbardziej znane dzieła Bergman, mają nadzieję znaleźć inspirację do nowych filmów. W miarę jak mijają kolejne osobno spędzone dni, fascynacja wyspą zaczyna skupiać się wokół Chris i jej wspomnień związanych z pierwszą miłością. Granica między rzeczywistością a fikcją zaczyna się stopniowo zacierać i rozdzielać parę jeszcze bardziej.

Chciałam pokazać historię pary filmowców i w ten sposób opowiedzieć o tworzeniu i wzajemnym inspirowaniu się w tej relacji. To był pierwszy impuls dla tego filmu. Tym, co naprawdę sprawiło, że powstał, był pomysł, który pojawił się później, aby jego akcję umieścić na wyspie Fårö [na której żył i tworzył reżyser Ingmar Bergman]. mówi reżyserka Mia Hansen-Løve