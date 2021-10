"Małe rzeczy" - mroczny i trzymający w napięciu thriller z gwiazdorską obsadą zadebiutuje na DVD i Blu-ray 0

Małe rzeczy, mroczny i trzymający w napięciu thriller z gwiazdorską obsadą, zadebiutuje na DVD i Blu-ray™ już 13 października. W rolach głównych nagrodzeni Oscarem Denzel Washington, Rami Malek i Jared Leto.

John Lee Hancock, reżyser i producent, zrealizował film na podstawie scenariusza, który napisał prawie 30 lat wcześniej. Tak mówi o swoim filmie:

Wymyśliłem tę historię na początku lat 90., kiedy w kinach pełno było filmów o kumplach-gliniarzach. Chciałem zrobić coś nieco innego i nadać temu filmowi klimat z lat 70.

Małe rzeczy to historia zastępcy szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Denzel Washington), który zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Rami Malek) będąc pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.

To naprawdę interesująca historia. Mój bohater jest cyniczny, ostrożny, ale także przerażony… Joe wyrusza w niemal duchową podróż przez piekło, które chyba tylko gliniarz mógłby zrozumieć, i uznałem to za naprawdę ciekawe.

Powiedział Denzel Washington, a jego ekranowy partner Rami Malek dodaje, że jednym z powodów, dla których zwrócił uwagę na tę historię, jest to, że nie ma w niej typowego hollywoodzkiego zakończenia.

Kiedy po raz pierwszy przeczytałem scenariusz, naprawdę zafascynowali mnie filmowi bohaterowie. Fabuła jest zaskakująca i myślę, że widzowie będą zszokowani zakończeniem.

zaznacza Jared Leto, który za rolę otrzymał nominację do Złotego Globu i Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych

DODATEK SPECJALNY W WYDANIU DVD:

Różnice stylu – jak Denzel Washington, Rami Malek i Jared Leto stworzyli trzy tak różne postaci

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU BLU-RAY:

Małe rzeczy: Cztery odcienie błękitu – rzut oka na role Denzela Washingtona w czterech filmach Warner Bros. o policjantach: Małe rzeczy, Dzień próby, Rykoszet i W sieci zła

Źrodło: Galapagos