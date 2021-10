Powrót do początków w premierowym zwiastunie "Resident Evil: Witajcie w Racoon City" 0

Dystrybutor ujawnił pierwszą zapowiedź następnej odsłony kultowej serii Resident Evil. Tym razem produkcja przeniesie nas na sam początek do tytułowego Racoon City.

kadr z filmu "Resident Evil: Witajcie w Racoon City"

Niegdyś kwitnąca siedziba giganta farmaceutycznego Umbrella Corporation w Raccoon City to teraz umierające miasto na Środkowym Zachodzie. Exodus firmy sprawił, że miasto stało się pustkowiem … z wielkim złem czającym się pod powierzchnią. Kiedy to zło zostaje uwolnione, mieszkańcy miasta zostają przemienieni … a niewielka grupa ocalałych musi współpracować, aby odkryć prawdę o Umbrelli i przetrwać noc.

Johannes Roberts wraca do początku. Resident Evil: Witajcie w Racoon City przeniesie nas z powrotem do czasów świetności późnych lat 90., a dokładnie do 1998 roku, i ujawni sekrety Spencer Mansion i Raccoon City.

W obsadzie wystąpią Kaya Scodelario jako Claire Redfield, Robbie Amell jako Chris Redfield, Hannah John-Kamen jako Jill Valentine, Tom Hopper jako Albert Wesker, Avan Jogia jako Leon S. Kennedy oraz Neal McDonough jako William Birkin.

Czy więc Resident Evil: Welcome to Raccoon City ostatecznie raz na zawsze przełamie klątwę związaną z adaptacją gier wideo? Widzowie mogą się o tym przekonać już 24 listopada 2021 roku.

Źrodło: sony