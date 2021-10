Finałowy zwiastun "Diuny". Nadchodzi epickie kino 1

HBO Max zaprezentował finałowy zwiastun widowiska noszącego tytuł Diuna. Produkcja w reżyserii nominowanego do Oscara Denisa Villeneuve'a, to kinowa adaptacja przełomowego bestsellera Franka Herberta pod tym samym tytułem.

fragment plakatu filmu "Diuna"

Film opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

W głównych rolach występują Timothée Chalamet jako Paul Atreides; Rebecca Ferguson jako Lady Jessica; Oscar Isaacjako Leto Atreides; Josh Brolin jako Gurney Halleck; Stellan Skarsgård jako Baron Vladimir Harkonnen; Dave Bautista jako Glossu Rabban; Stephen McKinley Henderson jako Thufir Hawat; Zendaya jako Chani; David Dastmalchian jako Piter De Vries; Chang Chen jako Dr. Wellington Yueh; Sharon Duncan-Brewster jako Dr. Liet-Kynes ; Charlotte Rampling jako Gaius Helen Mohiam ; Jason Momoa jako Duncan Idaho i Javier Bardem jako Stilgar.

W Polsce Diuna zadebiutuje 22 października.

Źrodło: HBO Max