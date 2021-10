Twórcy serii ''Zawód: Amerykanin'' pracują nad nowym projektem - jego gwiazdą Steve Carell 0

na zdjęciu Steve Carell, film ''Mój piękny syn''

The Patient ma być limitowaną produkcją, składającą się z 10 półgodzinnych odcinków. Zamówienie na serial złożyła stacja FX.

Fabuła The Patient kręcić będzie się wokół psychoterapeuty imieniem Aleksander Strauss – w tej roli Carell, który to porwany zostaje przez seryjnego mordercę. Ten ma do niego niezwykłą prośbę Chce, aby Aleksander przeprowadził z nim terapię, która powstrzyma jego mordercze popędy. Wraz z zagłębianiem się w umysł szaleńca, w Aleksandrze budzą się stłumione problemy, w tym nieprzeżyta jeszcze do końca żałoba po śmierci ukochanej żony, co prowadzi do zmierzenia się z większymi demonami, niż niewola, w jakiej się znalazł.

Carell oprócz pojawienia się na ekranie pełnić będzie także funkcję producenta wykonawczego. Aktora w niedługim czasie podziwiać będziemy mogli w drugim sezonie serialu Netflixa Siły kosmiczne, występuje także w komediowej serii The Morning Show. Jego głos usłyszymy zaś w przyszłym roku w animacji Minionki: Wejście Gru.

Źrodło: The Hollywood Reporter