Sabrina zawita do Riverdale - na ten crossover czekaliśmy od lat

W szóstym sezonie do Riverdale zawita Sabrina znana z serialu Chilling Adventures of Sabrina. Informację o oczekiwanym crossoverze ujawniła na swoim profilu na Instagramie Kiernan Shipka, aktora wcielająca się w postać młodej czarownicy. Opublikowała ona zdjęcie, na którym siedzi na krześle na planie serialu Riverdale. Ubrana jest w typowy strój Sabriny Spellman. A więc listopadowy powrót Riverdale zapowiada się magicznie.