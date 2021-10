Jamie Clayton nowym Pinheadem w reboocie ''Hellraisera'' 0

Nowy Hellraiser będzie różnił się od swojego pierwowzoru. Demoniczny Pinhead nie będzie już mężczyzną. W rolę tą wcieli się kobieta.

na zdjęciu Jamie Clayton, serial ''Sense8''

Nowym Pinheadem została Jamie Clayton, aktorka znana m.in. z serialu Sense8, Roswell, w Nowym Meksyku czy Słowo na L: Generacja Q. We wcześniejszych filmach z serii w postać tą wcielał się Doug Bradley.

Clayton nie jest jedyną osobą ogłoszoną z obsady nadchodzącego rebootu. Na liście płac znajdują się także Odessa A'zion w jednej z głównych ról oraz Brandon Flynn, Goran Visnjic, Drew Starkey, Adam Faison, Aoife Hinds i Hiam Abbass.

Fabuła produkcji trzymana jest w tajemnicy. Wiadomo, iż za reżyserię odpowiada David Bruckner znany z intrygującego horroru Rytuał z 2017 roku. Pracuje on na scenariuszu autorstwa Bena Collinsa i Luke'a Piotrowskiego. Projekt pierwotnie powstający dla Spyglass Media został przejęty przez platformę Hulu.

Bruckner pragnie stworzyć całkowicie nowy, wyjątkowy rozdział w dziedzictwie Hellraisera. Produkcja została zrewolucjonizowana tak, aby trafić do nowego pokolenia, ale zawiera w sobie także uhonorowania dla oryginału.

Przypomnijmy, że Hellraiser opowiada historię Julii i Larry’ego, małżeństwa które wprowadziło się właśnie do starego, tajemniczego domu. Budynek okazuje się być kryjówką Franka – brata Larrego, który stracił swoje ciało w piekle porwany przez demony – Cenobitów. Dzięki krwi swojego brata Frank, który uciekł z piekielnych czeluści odkrywa sposób na całkowity powrót do ziemskiego wymiaru. Zmusza Julię, która była jego kochanką do sprowadzania kolejnych ludzkich ofiar, dzięki którym odzyska on swoje ciało. Jednakże Cenobici nie dadzą się łatwo oszukać. Produkcja ta opiera się na powieści grozy Clive'a Barkera The Hellbound Heart.

Źrodło: deadline