Tytuł, odtwórca głównej roli, ekipa pomagająca Nolanowi i data premiery - poznajcie szczegóły filmu o Oppenheimerze 0

Poznaliśmy szczegóły dotyczące nowego filmu w reżyserii Christophera Nolana. Znajdziecie je w dalszej części artykułu.

Universal Pictures i Christopher Nolan rozpoczynają prace nad nowym filmem cenionego reżysera. Będzie to historia życia J. Roberta Oppenheimera, człowieka odpowiedzialnego za skonstruowanie bomby atomowej. Oficjalnie w roli głównej pojawi się Cillian Murphy, który miał już okazję współpracować z Nolanem przy kilku jego projektach. Do tej pory były to jednak role drugoplanowe.

Film, który będzie nosił tytuł po prostu "Oppenheimer" zadebiutuje w kinach 21 lipca 2023 roku.

Oprócz Christophera Nolana producentami filmu będą Emma Thomas oraz Charles Roven. Scenariusz do filmu napisany przez saego filmowca oparty jest na nagrodzonej Pulitzerem książce "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" autorstwa Kai Birda i zmarłego w tym tygodniu Martina J. Sherwina.

Produkcja filmu rozpocznie się na początku 2022 roku i zostanie nakręcona w połączeniu wielkoformatowych kamer IMAX 65 mm i 65 mm w celu uzyskania najwyższej jakości obrazu. Kompozytorem filmu będzie Ludwig Göransson, natomiast montażem zajmie się Jennifer Lame.

Źrodło: Deadline