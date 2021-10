"To musi być miłość" – zwiastun komedii romantycznej z Małgorzatą Kożuchowską i Tomaszem Karolakiem 0

Już 5 listopada na ekrany kin wejdzie świąteczna komedia romantyczna pt. To musi być miłość. Dziś prezentujemy Wam zwiastun zapowiadający pierwszą polską komedię romantyczną tej jesieni.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się m. in. Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Anna Smołowik, Ina Sobala, Rafał Królikowski, Mateusz Rusin, Małgorzata Zajączkowska i Jan Englert.

Widz poczuje się w kinie jak na emocjonalnym rollercoasterze – w jednej chwili będzie ronił łzy wzruszenia, aby po chwili wybuchnąć śmiechem. Myślę, że każdy – singielki, zakochani czy partnerzy w wieloletnich związkach – odnajdą w naszym filmie cząstkę siebie.

tak o "To musi być miłość" mówi Małgorzata Kożuchowska

Akcja filmu rozgrywa się w magicznym czasie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Miłosne zawirowania sprowadzają trzy siostry do nastrojowego Sopotu, gdzie w ramach rodzinnych obrad muszą zdecydować, co dalej z ich życiem romantycznym. Choć pobyt rozpoczynają na kanapie w stylu Bridget Jones, muszą szybko ustalić plan działania, bo ich faceci właśnie przyjechali do miasta błagać o litość. Jednak, aby odzyskać zaufanie sióstr, będą musieli odpokutować swoje grzeszki i ponownie zdobyć ich serca. Czy im się to uda?

To musi być miłość jest przede wszystkim pełną humoru i wzruszeń komedią romantyczną, ale także uniwersalną opowieścią o sile więzów rodzinnych i niesamowitej mocy prawdziwej przyjaźni.

Źrodło: Dystrybucja Mówi Serwis