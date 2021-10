Kino Konesera w Heliosie z filmem "Jeszcze jest czas" 0

Filmy prezentowane w ramach Kina Konesera to najczęściej niszowe dzieła z niebanalną fabułą i inteligentnym humorem. Wyświetlane historie mają na celu nie tylko uprzyjemnić widzowi spędzony czas w kinie, ale również wzbogacić go o nowe wartości, przeżycia i walory wizualne!

Filmy Kina Konesera to często dzieła uhonorowane licznymi nagrodami na festiwalach filmowych.

Już dzisiaj, 11 października o godzinie 18:00, na ekranie Kina Konesera w kinach Helios Jeszcze jest czas!

John (Viggo Mortensen) wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles, gdzie mieszka razem ze swoją rodziną. Kalifornia to przyjazny i otwarty dla wszystkich świat, zupełnie inny niż dom rodzinny Johna, w którym wciąż mieszka jego ojciec – farmer przywiązany do ziemi i konserwatywnych wartości. Kiedy Willis (Lance Henriksen) zaczyna podupadać na zdrowiu, przenosi się do Los Angeles, by zamieszkać z Johnem. Czy ojciec i syn, których od lat dzieli wszystko, będą potrafili porozumieć się i zaakceptować dzielące ich różnice?

Źrodło: Helios