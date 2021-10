Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Maria Dębska śpiewa piosenki Kaliny Jędrusik 0

Bo we mnie jest seks to premierowy album Marii Dębskiej, odtwórczyni głównej roli w filmie o tym samym tytule, wcielającej się w postać Kaliny Jędrusik. Premiera albumu 29 października. Promować go będą koncerty w największych polskich miastach. Film w kinach od 19 listopada.

Maria Dębska - "Bo we mnie jest seks"

Kalina Jędrusik – ikona, zjawiskowa aktorka i piosenkarka, wnosiła koloryt do bezbarwnej rzeczywistości PRL-u. Kusiła wdziękiem, seksapilem, elektryzowała panów i oburzała panie. Pierwsza seksbomba PRL i polska Marylin Monroe. Taki też jest ten album.

Bo we mnie jest seks, czyli 11 największych przebojów ikony polskiej popkultury, w wykonaniu Marii Dębskiej, zaskakuje świeżością. Sama artystka w brawurowy sposób oddaje klimat, atmosferę i jedyny w swoim rodzaju sposób interpretacji utworów, tak charakterystyczny dla Kaliny Jędrusik. Nie bez kozery to dla niej pisali Starsi Panowie – Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora. I to w większości ich kompozycje zdobią album. Utwory przeplatane są najlepszymi fragmentami z filmu, wybranymi przez reżyserkę, Katarzynę Klimkiewicz.

Bonusowym – ostatnim utworem na płycie jest "Nie będzie romansu". Maria Dębska wykonuje go w duecie z Krzysztofem Zalewskim, który w filmie zagrał rolę Lucka.

Maria Dębska za rolę Kaliny Jędrusik w filmie Bo we mnie jest seks otrzymała Złote Lwy na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nie potrzeba większej rekomendacji! Film wejdzie na ekrany Polskich kin 19 listopada.

Źrodło: NEXT FILM