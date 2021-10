Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Biografia Marilyn Monroe może dostać kategorię wiekową NC-17 0

Biograficzna produkcja o Marilyn Monroe miała zadebiutować już na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Z powodu pierwszego wewnętrznego pokazu filmu, platforma Netflix zdecydowała jakiś czas temu przenieść premierę filmu Blonde w reżyserii Andrew Dominika na 2022 rok.

Marilyn Monroe

Podobno film Blonde w pierwotnej wersji to seksualnie graficzny obraz NC-17 przedstawiający Marilyn Monroe. Przedstawiciele Netflix byli rzekomo przerażeni fragmentami filmu, które przesłał im Andrew Dominik. Miały one obejmować między innymi scenę gwałtu i "krwawą menstruacyjną minetkę". Netflix chce nowej wersji filmu, reżyser już niekoniecznie.

Włodarze Netflix wierzyli od początku, że Blonde to film, który może być w przyszłości poważnym oscarowym pretendentem. W takiej formie, przez którą film najprawdopodobniej otrzymałby kategorię wiekową NC-17, Andrew Dominik i jego dzieło nie mają szans na przychylność Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Finalnie wychodzi na to, że ludzi w Netflix doszli do wniosku, że Blonde nie ma szans na Oscary, ponieważ będzie to prosty romans artystyczny. Tym samym platforma, która przecież nie ma swoich ograniczeń wiekowych związanych z kinową dystrybucją, wypuści film w takim stanie, w jakim był przewidywany przez Dominika od początku, niefiltrowany i bez żadnych cięć.

Źrodło: https://www.worldofreel.com/