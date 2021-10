Netflix zamawia spin-off sitcomu ''Różowe lata siedemdziesiąte'' 0

Kultowy amerykański sitcom Różowe lata siedemdziesiąte doczeka się swojego spin-offa. Za dziesięcioodcinkowy serial zatytułowany 'That ’90s Show' odpowie platforma Netflix.

serial ''Różowe lata siedemdziesiąte''

W obsadzie spin-offa powróci dwójka aktorów znanych z oryginalnej produkcji. To Kurtwood Smith i Debra Jo Rupp, którzy to wcielą się odpowiednio w Reda Forman i Kitty Forman. Za serial odpowiedzią twórcy oryginalnej serii – Bonnie Turner i Terry Turner, którzy mają nadzieję, iż w That ’90s Show choćby gościnnie pojawią się także inne postacie znane z emitowanego w latach 1998-2006 sitcomu. Showrunnerem spin-offa został Gregg Mettler.

Serial w zabawny sposób opowiada o ludziach, którzy swoją młodość przeżywali w latach 70-tych. W Point Place, miasteczku w stanie Wisconsin, grupa nastolatków przeżywa swoje pierwsze miłości, fascynuje się muzyką, zmaga się z problemami życia codziennego. Liderem grupy jest Eric Forman. To u niego spotykają się i dyskutują o życiu, snują plany na przyszłość, dzielą się marzeniami.

That ’90s Show również rozegra się w Point Place w stanie Wisconsin. Jest rok 1995 i Leia Forman, córka Erica i Donny przyjeżdża na wakacje do swoich dziadków. Pod czujnym okiem babci Kitty i surowym spojrzeniem dziadka Reda, zaprzyjaźnia się ona z nową generacją nastolatków, przeżywając pierwsze miłości, uzależnienia i problemy swojego młodego wieku.

Źrodło: The Hollywood Reporter