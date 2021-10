Hanna dalej walczy z Utrax - zwiastun 3. sezonu serialu Amazona 0

Amazon Prime Video prezentuje pierwszą zapowiedź trzeciego sezonu serialu Hanna. W rolach głównych powracają Esmé Creed-Miles i Mireille Enos.

fragment plakatu promującego serial ''Hanna''

Serial opowiada historię niezwykłej, wychowanej w polskich lasach dziewczyny, która umyka ścigającemu ją zawzięcie agentowi. Widzimy tutaj historię tytułowej nastolatki i jej ojca, Erika Hellera, którzy mieszkają w izolacji w jednym z polskich lasów. Hanna ma niesamowite umiejętności super-żołnierza, a ten fakt zwraca uwagę agentki CIA o imieniu Marissa. Ponieważ Marissa i CIA niestrudzenie pracują, by ją wyśledzić, Hanna musi dołożyć wszelkich starań, aby im umknąć, jednocześnie odkrywając kim naprawdę jest.

W kontynuacji Hanna powraca do agencji UTRAX szkolącej młode kobiety na maszyny do zabijania. Wraz z Marissą, byłym wrogiem chce potajemnie zniszczyć agencję od środka. Gdy będzie już bliska celu, odkryje coś co tak naprawdę stoi pomiędzy nią a wolnością.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Serial oparty jest na filmie z 2011 roku w reżyserii Joe'go Wrighta, w który David Farr, twórca serialu również był zaangażowany – jako autor scenariusza.

Premiera 3. sezonu serialu Hanna już 24 listopada 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon