Oficjalny zwiastun ''W lesie dziś nie zaśnie nikt 2'' - będzie krwawo! 0

Premiera drugiej części polskiego slashera zbliża się nieubłaganie. Z tej okazji Netflix wypuścił do sieci pierwszy oficjalny zwiastun filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt 2. Możecie zapoznać się z nim poniżej. Koniecznie dajcie znać w komentarzach co o nim myślicie.

na zdjęciu Julia Wieniawa, film ''W lesie dziś nie zaśnie nikt''

Więcej krwi, więcej potworów, mniej snu. Być może obóz Adrenalina się skończył, ale prawdziwa masakra w lesie dopiero się zaczyna. Kiedy coś okropnego spotyka jedyną ocalałą z krwawej masakry, niepewny siebie żółtodziób musi pokonać swoje lęki, by powstrzymać dalszy rozlew krwi.

Adaś to młody, samotny i nieszczęśliwy policjant z małej wsi na Podlasiu. Ignorowany przez kolegów oraz piękną i niezwykle pewną siebie Wanessę, nieśmiały mężczyzna szuka swojego miejsca na świecie. Poznamy także dalsze losy Zosi, która pokaże nową, zaskakującą twarz. Film jest przewrotną, ironiczną, groteskową i krwawą opowieścią o poszukiwaniu miłości i odkrywaniu siebie w świecie, który bardziej nas dzieli niż jednoczy. To slasher, który tym razem wywróci reguły gatunku do góry nogami.

Za reżyserię sequela odpowiada twórca oryginalnej produkcji Bartosz M. Kowalski, który pracował na scenariuszu autorstwa własnego i Mirelli Zaradkiewicz. W obsadzie W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 znajdują się Julia Wieniawa, Zofia Wichłacz, Andrzej Grabowski, Wojciech Mecwaldowski, Izabela Dąbrowska, Sebastian Stankiewicz i Robert Wabich.

Premiera filmu na platformie Netflix już 27 października 2021 roku.

Źrodło: Netflix