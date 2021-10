Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

David Gordon Green wyreżyseruje film o kulisach powstania pierwszego Disneylandu 0

Walt Disney Studios poinformowało o planach realizacji filmu o kulisach powstania pierwszego Disneylandu. Wybór osoby, która stanie za kamerą wydaje się być bardzo zaskakujący.

David Gordon Green

David Gordon Green, czyli facet znany w ostatnich latach z tworzenia kina grozy, nakręci dla Walt Disney Studios produkcję o Disneylandzie. Film powstanie z myślą o platformie streamingowej Disney+.

Już niebawem do kin wejdzie nowy film za kamerą, którego stanął David Gordon Green – jest nim horror Halloween zabija, który będzie bezpośrednią kontynuacją horroru Halloween. Pierwszy obraz okazał się być sukcesem finansowym i zarobił 255,6 mln dolarów.

David Gordon Green będzie pracował na scenariuszu, który przygotuje dla niego Evan Spiliotopoulos. Nie będzie to dla niego pierwszyzna, jeśli chodzi o pisanie filmów dla Walt Disney Studios. To on odpowiada za takie filmy, jak Księga dżungli 2, Kubuś i Hefalumpy, Dzwoneczek i zaginiony skarb i przede wszystkim aktorską wersję Pięknej i Bestii, która rozbiła bank zarabiając na całym świecie grubo ponad miliard dolarów.

Pierwszy Disneyland został otwarty 17 lipca 1955 roku i jest jedynym parkiem rozrywki Disneya wybudowanym pod nadzorem legendarnego Walta Disneya. Kupił on działkę o powierzchni 160 akrów w pobliżu Anaheim w 1953 roku i rozpoczął na niej prace rok później.

