Will Poulter zagra Adama Warlocka w "Strażnikach Galaktyki 3"

Brytyjski aktor Will Poulter dołącza do obsady aktorskiej widowiska Guardians of the Galaxy Vol. 3. Zagra jednego z ikonicznych komiksowych bohaterów Marvela.

Will Poulter - "Detroit"

Jak to zwykle bywa w każdej plotce jest ziarenko prawdy. Spekulacje dotyczące Willa Poultera i jego występu w Guardians of the Galaxy Vol. 3 w roli Adama Warlocka okazały się tym razem prawdziwe. Aktor zagra w kolejnej odsłonie cenionej przez fanów serii Marvela. I na razie to tyle, jeśli chodzi o jakieś szczegóły związane z fabułą.

Podobno scenariusz w dużej mierze będzie koncentrował się na Gamorze i jej relacjach z Nebulą. Oryginalna Gamora została poświęcona przez Thanosa w Avengers: Wojna bez granic, jednak, jeśli śledzicie uniwersum Marvela to doskonale zdajecie sobie sprawę, że nie będzie to wielkim problemem dla Jamesa Gunna z racji zabaw z czasem i różnymi wymiarami. Tym bardziej, że w kolejnej części przygód grupy herosów, czyli Koniec gry, mieliśmy rozwinięte owe wątki.

Jeśli chodzi o Adama Warlocka to został on poniekąd przedstawiony fanom MCU w scenie po napisach drugiej odsłony Strażników Galaktyki, kiedy to Ayesha (Elizabeth Debicki) pokazała kapsułę porodową zawierającą "kolejny krok w naszej ewolucji", której nadała imię Adam.

Źrodło: Deadline