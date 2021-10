Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Informacja dla wszystkich kinomanów oraz serialomaniaków! Amazon Prime PL udostępnił znakomitą ofertę promocyjną, za którą zapłacimy tylko 49 złotych! Szczegóły w dalszej części artykułu.

Amazon Prime PL to bardzo interesująca promocja, która nie tylko pozwala nam otrzymywać darmową i szybką dostawę bez minimalnej kwoty zamówienia, ale także mamy możliwość korzystania z Prime Video i Prime Gaming. A wszystko w cenie jedynie 49 złotych (w przypadku płatności miesięcznej, mamy już do zapłacenia 10,99 złotych, co w przeliczeniu daje nam ponad 130 zł).

A to nie koniec bardzo dobrych nowin związanych z ową ofertą. Pierwszy miesiąc mamy za darmo! Opłata 49 zł za rok zostanie pobrana dopiero po upływie 30 dni.

Oprócz Prime Video, gdzie mamy dostęp do naprawdę świetnych oryginalnych filmów i seriali oraz produkcji licencjonowanych, w ofercie dostajemy też wspomnianego Prime PL (darmowa i szybka wysyłka) i Prime Gaming (dostęp do darmowych gier PC).

