"Home Sweet Home Alone" - zwiastun odświeżonej wersji kultowego filmu świątecznego o Kevinie i rabusiach

20th Century Studios zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun świątecznej komedii Home Sweet Home Alone. Jak nie trudno się domyślić jest to kolejna część serii "Home Alone", która w Polsce znana jest z filmów o przygodach Kevina i nieporadnych włamywaczy.

Archie Yates - "Home Sweet Home Alone"

Kevin sam w domu oraz Kevin sam w Nowym Jorku to absolutne świąteczne klasyki. Walt Disney zdecydował się na reboot kultowej serii i zaprezentowanie nowych przygód chłopca, który będzie musiał odeprzeć atak niezbyt przyjaźnie nastawionych dorosłych. Przed Wami zwiastun filmu Home Sweet Home Alone, który już niebawem trafi do oferty platformy streamingowej Disney+.

Max Mercer to niezwykle psotny i zaradny chłopiec, który musi zostać sam w domu, po tym, jak jego rodzina zapomina zabrać go na święta do Japonii. W tym samym czasie młode małżeństwo spróbuje odzyskać bezcenną pamiątkę, kierując swój wzrok na dom rodziny Mercerów. To Max będzie musiał ochronić dom przed intruzami.

W filmie występują Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki oraz Chris Parnell. Reżyserem komedii jest Dan Mazer.

Premiera Home Sweet Home Alone została zaplanowana na 12 listopada 2021 roku.

Źrodło: Disney