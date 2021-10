Skomplikowana relacja terapeuty i pacjenta w zwiastunie miniserialu ''The Shrink Next Door'' 0

Apple TV+ zaprezentowało pełny zwiastun ciekawego miniserialu The Shrink Next Door, którego fabuła opiera się na prawdziwych wydarzeniach opisanych w podcastcie Joe Nocery.

fotografia promująca miniserial ''The Shrink Next Door''

Seria opowiada o pewnym terapeucie – psychiatrze, który przejął życie swojego pacjenta. Paul Rudd wciela się w doktora Isaaka 'Ike' Herschkopfa. Ten za pomocą niekonwencjonalnych metod leczy z niepokoju i lęków swojego pacjenta Martina 'Marty' Markowitza – w tej roli Will Ferrell. Z czasem zaś pozornie normalna relacja lekarz – pacjent, przeradza się w chory związek, oparty na wyzysku, władzy i manipulacji. Ike przejmuje życie swojego pacjenta, wpływa na wszystkie jego decyzje i ingeruje w jego życie prywatne i biznesowe. Nawet przeprowadza się do niego i przekonuje go by mianował go prezesem swojego rodzinnego biznesu.

W obsadzie produkcji znajdują się także Kathryn Hahn jako Phyllis i Casey Wilson jako Bonnie. Za reżyserię The Shrink Next Door odpowiadają Michael Showalter i Jesse Peretz. Pracowali oni na podstawie scenariusza autorstwa Georgii Pritchett.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera tego miniserialu już 12 listopada 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon