Uniwersum ''The Walking Dead'' poszerza się o nową serię 0

AMC nie rezygnuje z marki The Walking Dead. To można powiedzieć najpopularniejsza seria AMC Networks, która już doczekała się dwóch spin-offów – Fear the Walking Dead i The Walking Dead: Nowy świat. Jednak na tym nie koniec i uniwersum rozrośnie się dalej. AMC właśnie złożyło zamówienie na pełny sezon nowej, tym razem antologicznej serii rozgrywającej się w świecie znanym z serialu matki.

logo serialu ''Tales of the Walking Dead''

Produkcja nosić ma tytuł Tales of the Walking Dead. Zamówione zostało sześć odcinków. Każdy z nich skupi się na innej nowej bądź znanej nam już postaci. Całość osadzona zostanie w świecie z oryginalnego serialu.

Pierwszy sezon swoją produkcję rozpocząć ma na początku przyszłego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to serial zadebiutuje latem 2022 roku.

W projekt zaangażowany jest Channing Powell, scenarzysta i producent The Walking Dead. Będzie on showrunnerem. Przy spin-offie ma ściśle współpracować z Scottem M. Gimple, człowiekiem odpowiedzialnym za całość treści zawartych w uniwersum The Walking Dead.

Jako showrunner mam nadzieję, że 'Tales of the Walking Dead' będzie jednym z najbardziej wyjątkowych spin-offów. To szaleństwo, przesuneliśmy granice tego wszechświata, aby dać Wam coś nowego, nieoczekiwanego, jednocześnie zajmując się tym, co tak bardzo pokochali nasi widzowie we flagowym programie. powiedział Powell

Źrodło: ComingSoon, Twitter